Verão cheio de propostas no “Reino da Sardinha”

Até meados de setembro, Portimão apresenta uma agenda repleta de propostas para todos os gostos e idades, do desporto à cultura, sem esquecer as tradições locais e a pura diversão, sempre com a Cidade Europeia do Desporto (CED 2019) como referência.

Entre inúmeras sugestões, os grandes destaques pertencem ao Festival da Sardinha, que decorre entre 7 e 11 de agosto na zona ribeirinha de Portimão, a que se seguirá de 22 a 25 de agosto o International Masters Futsal e de 1 a 8 de setembro a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, ambos no Portimão Arena, para além do Campeonato do Mundo de Superbike, agendado para o período entre 5 e 8 de setembro, e da etapa inicial da Clipper Round of the Word Yatch Race que, de 8 a 15 de setembro, escalará a marina de Portimão.

Mas vamos por partes. Os primeiros dias de agosto estarão cheios de motivos de interesse em diversas áreas, de que são exemplo as Festas de Santo André junto à Igreja da Penina (10 e 11 agosto) e o Alvor Fixe Market (8 a 10 de agosto).

Como referimos, de 7 a 11 de agosto, a sardinha assada volta a ser a rainha na zona ribeirinha de Portimão, em cinco noites de boa comida e muita animação musical, numa festa de cariz popular que marca o verão algarvio.

Antes, no dia 6 de agosto, véspera da abertura oficial do certame, está agendada uma reconstituição histórica da descarga da sardinha. Esta viagem ao passado, com trajes, dizeres e meios de transporte de há algumas décadas, contará com uma mega sardinhada popular, integrada num programa “Festa da Sardinha” dinamizado com a RTP1 e transmitido em direto de Portimão a partir das 10h00.

A 7 de agosto arranca este que é um dos maiores certames gastronómicos do Algarve, durante o qual as rainhas da festa, acompanhadas com batata cozida e salada à algarvia, podem ser degustadas num dos sete restaurantes parceiros do festival, disponibilizando mais de dois mil lugares sentados.

Toda a zona ribeirinha da cidade, entre o museu de Portimão e a área entre pontes, estará repleta de motivos de interesse, do artesanato à doçaria, com muita animação de rua e música a cargo de bandas e artistas da terra.

Uma das novidades desta edição é o facto de o recinto transitar para uma zona próxima do Clube Naval de Portimão, onde irá dominar a boa música, sempre a partir das 22h00, com o seguinte alinhamento: 7 de agosto – Amor Electro; 8 de agosto – Bárbara Bandeira; 9 de agosto – Marco Rodrigues; 10 de agosto – C4 Pedro; 11 de agosto – Expensive Soul.

Propostas inesgotáveis

Entretanto, de 9 a 11 de agosto, os petiscos e doces regionais, o artesanato e a música popular também estão em destaque na 18ª Mostra de Artes e Sabores da Nossa Terra, que terá lugar no adro da Igreja Matriz da Mexilhoeira Grande, entre as 18h00 e a meia-noite.

Também por estes dias, a Área Desportiva da Praia da Rocha será palco da Shark Race, entre as 20h00 e as 22h00 de 10 de agosto, bem como de uma etapa do Campeonato Nacional de Futvólei.

Outro dos principais eventos desportivos nas próximas semanas é o International Masters Futsal, que entre 22 e 25 de agosto reunirá no Portimão Arena quatro das melhores equipas mundiais da modalidade: Sporting (atual campeão europeu), Benfica, Movistar (onde milita Ricardinho, o melhor jogador do mundo) e o Kairat Almaty.

No mesmo período de 22 a 25 de agosto, o Teatro Municipal de Portimão exibirá o espetáculo de ilusionismo “Minutos Mágicos”, a cargo de Mário Daniel, com atuações agendadas para as 21h30.

O final de agosto será pontuado por uma diversidade de eventos, que vai do 5º Festival de Acordeão João César (dia 24, às 21h00, na Praça da República) ao 1º Live and Loud Fest – Powered by Marginália (dias 28 e 29, às 22h00) também na Praça da República), passando pela Prova de Mar da Praia da Rocha (dia 25, às 12h00) e pela Taça do Algarve em Petanca (dia 25, das 9h00 às 18h00, na zona ribeirinha de Portimão).