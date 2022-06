‘Verão em Tavira’ celebra 20 anos com programação especial

O Verão em Tavira (VT) completa, este ano, 20 anos de existência. O município continua a preparar, em parceria com diversas entidades, um programa cultural multidisciplinar para todos os públicos, residentes e visitantes, nos meses de julho, agosto e início de setembro.

Ao longo destas duas últimas décadas, o evento continua a manter as mesmas linhas programáticas e as preocupações da primeira edição: divulgar a cultura e a língua portuguesa, as artes, o património cultural material, imaterial e ambiental, tendo, hoje, evoluído para um programa cultural mais completo, diversificado

O VT assume-se como uma oferta cultural variada e qualificada, no Algarve, atraindo milhares de visitantes à cidade do Gilão nesta altura do ano. Por outro lado, o Verão em Tavira, fruto do investimento da autarquia, tem um efeito multiplicador na economia local, graças à contratualização de inúmeros serviços e conteúdos necessários à sua concretização, em especial junto da comunidade artística local e regional.

Após dois anos de interregno, regressa o “Cenas na Rua” – Festival Internacional de Teatro e Artes na Rua de Tavira, na sua 16.ª edição, entre 01 e 17 de julho. Da programação fazem parte propostas artísticas de França, Espanha e Portugal com espetáculos, nas áreas da dança, do teatro, circo contemporâneo e novo circo, poesia, humor, clown, marionetas, cinema, música, multidisciplinar, a terem lugar, em diversos locais da cidade, e de acesso gratuito. As Feiras temáticas, no centro da cidade, na Rua do Cais, também estão de volta.

Graças às características ímpares de clima, solos e vinhas, a área geográfica correspondente à Denominação de Origem Controlada “Tavira” abrange diversos concelhos do sotavento algarvio. Neste sentido, terá lugar, entre 15 e 17 de julho, mais uma edição, de “Tavira: Os Dias do Vinho”, numa organização da Associação Cegos por Provas e do município de Tavira. Esta iniciativa vínica e gastronómica contará com cerca de 40 expositores e tem como objetivos dar a conhecer diferentes variedades de vinhos nacionais, e de Tavira, através de provas e diversas outras iniciativas. O horário será, de sexta a sábado, entre as 18:00 e a meia-noite e, no domingo, das 18:00 às 23:00.

Entre 21 de julho e 03 de agosto realizar-se-á mais uma edição da Feira do Livro de Tavira. Esta edição contará com cerca de 35 expositores. Da programação fazem parte diversos lançamentos e a apresentação de novas edições, bem como conversas com escritores/autores. O horário será, diariamente, das 20:00 às 00:30.

A Associação de Artes e Sabores de Tavira organiza mais uma Feira dos Ofícios, entre 06 e 15 de agosto. Esta iniciativa tem como finalidade divulgar o artesanato, a doçaria e as técnicas associadas a estas artes. Esta conta com a participação de expositores convidados da região e do Alentejo e funcionará, diariamente, entre as 19:00 e a meia-noite.

Entre 18 e 28 de agosto, terá lugar mais uma edição da Feira de Antiguidades e Velharias de Tavira. O certame poderá ser visitado, de segunda a quinta, entre as 19:00 e a meia-noite, e de sexta a domingo e vésperas de feriados, das 19:00 à 01:00.

A Associação Baixa de Tavira organiza, entre 31 de agosto e 04 de setembro, a Feira dos Stocks em colaboração com diversos espaços comerciais associados da cidade, das 19:00 às 23:30.

As Mostras de Artesanato, numa organização das associações locais de Tavira (ASTA, Almadrava e Albacora) decorrem, entre 01 de julho e 02 de outubro, das 19h:0 à meia-noite, na Praça Dr. António Padinha (Jardim da Alagoa – segundas, terças e quartas) e no Jardim das Palmeiras (sextas, sábados e domingos).

Numa organização da AL-BIO Associação Agroecológica do Algarve, terá lugar, o Mercadinho Bio, no local da antiga lota, junto ao Mercado da Ribeira, às quintas-feiras, entre as 18:00 e a meia-noite, no período compreendido entre 30 de junho e 02 de outubro.

Regressa também o Jazz em Tavira com três espetáculos, entre 21 e 23 de julho, no Jardim do Coreto. Assim, no dia 21 de julho atuará o Quinteto do harmonicista Gonçalo Sousa com o projeto “Um sorriso para Toots”. No dia seguinte, 22 de julho, será a vez do trio da jovem trompetista Jéssica Pina apresentar o seu recente trabalho “Vento Novo” e a finalizar, no dia 23 de julho, atuará o trio de Beatriz Nunes com o projeto “À espera de futuro”. Espetáculos de acesso gratuito e início previsto para 22:00.

Numa organização da Associação Fado com História, realiza-se, pelas 22:00, uma vez por semana, o Fado no Coreto.

O Parque do Palácio da Galeria é outro dos palcos do Verão em Tavira. Assim, no dia 20 de julho, pelas 22:00, é possível assistir a um concerto da vencedora do Festival RTP da Canção e representante de Portugal no Festival Eurovisão com o tema “Saudade, saudade”: MARO.

No dia 03 de agosto, pelas 22:00, o grupo formado por Sónia Tavares, John Gonçalves, Nuno Gonçalves e Miguel Ribeiro, os The Gift, regressam a Tavira e revisitarão o seu vasto reportório.

No dia 11 de agosto, na véspera do Dia Internacional da Juventude, atuará, pelas 22:00, o compositor, cantor e produtor algarvio Diogo Piçarra.

O quarto e último concerto, no Parque do Palácio da Galeria, será, no dia 17 de agosto, pelas 22:00, com a presença de outro ilustre algarvio, natural de Quarteira, e nome incontornável da música portuguesa, Dino D´Santiago.

Os ingressos para os espetáculos estarão à venda, no stand de informações do Verão em Tavira, situado na Praça da República, diariamente, entre as 20:00 e as 23:00, ou na bilheteira do espetáculo, no dia, e de terça-feira a sábado, no Palácio da Galeria, durante o período de abertura ao público. Os ingressos têm um valor único de dez por espetáculo.

A Praça da República, pela sua centralidade, no contexto da cidade, ao final da noite, reúne milhares pessoas. Assim, para aquele espaço, durante os três meses, prevê-se uma programação no campo da música eclética, diversificada e inclusiva com destaque para os projetos locais e regionais, além de referências da música portuguesa da atualidade, sempre com início agendado para as 22:00.

Da programação fazem parte os projetos tavirenses Poetas Cantados, Luís Conceição & OSMOSE, G.I.G.G.Y e o cantor e ator Rui Vaz. A Banda Musical de Tavira, o folclore com os Ranchos de Tavira, Luz de Tavira e Santo Estêvão além do Grupo de Música Popular Pérolas do Gilão e do Grupo de Cantares de Cachopo marcarão presença. Realce, ainda, para a comemoração do Dia de Santiago pela União das Freguesias de Tavira com um espetáculo pela Orquestra Ligeira do Exército.

A nível regional destaque para a presença da Orquestra Clássica do Sul, da Orquestra de Jazz do Algarve, da consagrada artista Viviane e dos Plasticine. Pela Praça da República passarão, ainda, Noiserv, o multi-instrumentista David Santos, Alma Nuestra de Salvador Sobral e Victor Zamora projeto em torno dos sons da América Latina e Jazz, a compositora, letrista, cantora Rita Redshoes, o compositor e multi-instrumentista Bruno Pernadas, ainda o virtuoso guitarrista Manuel de Oliveira que se far-se-á acompanhar do fadista Marco Rodrigues, a realização da habitual Gala Lírica e Criatura – eclético bando de músicos, artistas e gente que se dedica a revisitar a memória popular do território que habita e que a partir dela se propõe a criar música e arte que nasce de outras formas de olhar, sentir e ser a tradição. Destaque, ainda, para a cantora e jornalista guineense Karyna Gomes que nos apresentará o seu mais recente trabalho e os The Lucky Duckies, de Marco António e Cláudia Faria, com a sua inconfundível sonoridade do Rock and Roll e Blues ou os clássicos em português.

Numa organização da Fundação Inatel realiza-se, também, na Praça da República o POPular – Inatel na Rua, entre os dias 28 e 31 de julho, dando continuidade à parceria entre o município e aquela Instituição. Neste sentido, terá lugar, no dia 28 de julho, a atuação de Expresso Transatlântic; no dia 29 de julho, PAUS, no dia 30 de julho, SAL e a terminar, no dia 31 de julho, José Barros e Navegante. Integram, ainda, esta programação o espetáculo de Teatro de fantoches “D. Roberto”, animações circenses e jogos tradicionais da responsabilidade da Associação Babok Cayo.

Nos Claustros do Convento do Carmo, entre 15 de julho e 28 de agosto, o Cineclube de Tavira apresentará mais uma edição da Mostra de Cinema ao Ar Livre de Tavira. Sessões sempre marcadas para as 21:30, às sextas, sábados e domingos.

No Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria estará patente, até dia 08 de outubro, a exposição antológica da artista Gabriela Albergaria – A natureza detesta linhas retas com curadoria de Delfim Sardo. Encontra-se, igualmente, patente, no Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria, a exposição “Dieta Mediterrânica – Património Cultural Milenar”. Esta pretende responder à questão central “O que é a Dieta Mediterrânica?”.

Aberto ao público, desde 2012, o Núcleo Islâmico do Museu Municipal de Tavira tem patente a sua exposição permanente “Tavira Islâmica”, a qual conta com as peças mais emblemáticas do período islâmico encontradas no subsolo da cidade de Tavira.

No espaço expositivo do Convento da Graça pode visitar, para além de duas casas islâmicas, a exposição “Cerâmica importada em Tavira – séculos XIV a XVI” com peças provenientes dos principais centros produtores de cerâmica deste período. A sua visita carece de agendamento prévio junto da Pousada.

No campo da Arte Digital, o Museu Zer0, sedeado na freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, irá apresentar, durante os meses de julho, agosto e setembro, duas importantes exposições, na Ermida de São Roque. Entre 23 de julho a 15 de agosto, será a vez de “Moira, Wr3ad1ng D1g1t5 (Wreading Digits)”. Trata-se de uma instalação ciberliterária imersiva que convida o leitor a entrar no universo das Moiras Encantadas.

Entre 16 de agosto e 30 de setembro, numa encomenda do Museu Zer0 ao artista Nuno Lacerda, será apresentada uma videoarte que traduz o seu olhar sobre a freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo e a sua área circundante, onde captou a paisagem e o território, a fauna, a flora e o património construído. Estas exposições são possíveis de visitar de terça a sábado, entre as 21:00 e as 23:00.