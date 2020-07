Verão – profissionais de saúde para o Algarve

OPINIÃO | LUÍS BATALAU

Numa reportagem televisiva de 23/06/20, vi e ouvi alguém que deveria ter responsabilidades em relação à saúde no Algarve, afirmar que tinham sido abertas vagas ao abrigo da mobilidade para a contratação de profissionais de saúde para o verão no Algarve, médicos e enfermeiros. Mas afinal não estamos já no verão! Agora?



Antigamente, quando cheguei ao Algarve em 1980 e me fixei definitivamente nesta bela região, havia um plano, chamado PLANO DE VERÃO, que permitia a contratação de profissionais de saúde, de julho a setembro, com o qual nunca estive de acordo e contra o qual sempre me manifestei, já que o que necessitamos é de médicos e enfermeiros todo o ano e fixos na região. Lembro que os casos graves e difíceis surgem mais no inverno, residentes e turistas de mais idade e com mais problemas. Os veraneantes em regra são pessoas mais jovens e saudáveis que se deslocam para férias e para a praia. Aliás, que me lembre, o dito PLANO DE VERÃO, ao longo destes anos todos, nunca fixou médicos nos hospitais algarvios.



Pensava eu, que a pessoa em causa, médico e com muitos anos de profissão, já deveria ter aprendido e tornar-se num elemento competente e responsável. A antecipação aos problemas e uma atuação com a devida antecedência, resolveria muitas das situações negativas, criadas ao SNS no Algarve. Não é em peno verão e em plena pandemia que se inicia a tentativa de resolução dos recursos humanos na região. Estas estratégias, que não resolvem o problema, cuja qualidade é duvidosa e custam muito dinheiro aos Estado, já deveriam ter acabado.



Regularização das carreiras Médicas, de Enfermagem e de Técnicos de MCDT, com ajustes remuneratórios, melhoria das condições de trabalho nas instituições públicas de saúde, quer em organização quer em equipamentos, são alguns dos pressupostos para a motivação e fixação de profissionais de saúde no Algarve.



Não é o que os sucessivos governos e os seus correligionários colocados em postos de chefia fizeram até agora. Não é verdade Sr. Presidente da ARS Algarve?



Portimão, 23/06/2020

Luís Batalau

Médico