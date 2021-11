Verdelago celebra Dia da Floresta com plantação de 200 árvores

Esta terça-feira, 23 de novembro, assinala-se o Dia da Floresta Autóctone e, de forma a celebrar este dia que recorda a importância de preservar e plantar espécies que fazem parte do património natural português, o Verdelago Resort), realiza uma ação de educação ambiental que tem como parceiros a Câmara Municipal de Castro Marim e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Nela participarão cerca de 120 crianças e 13 professores/acompanhantes do Agrupamento de Escolas de Castro Marim. Cada criança plantará a sua árvore originária do território nacional (pinheiros mansos e bravos), que batizará com o seu nome, sendo convidada a visitá-la no futuro, no âmbito das ações educativas do Parque Verde de Recreio e Lazer e do Centro de Interpretação, Proteção e Valorização Ambiental do Verdelago Resort. Estes pinheiros desenvolver-se-ão no espaço outrora ocupado por espécies invasoras, nomeadamente acácias.

Os cerca de 200 pinheiros que serão plantados nesta ocasião integram o Plano de Florestação do Verdelago Resort, que já contou com alguns eventos anteriores e que, no total, contempla a plantação de 2020 árvores, número equivalente à quantidade de camas previstas para o empreendimento, quando concluído.

PUB