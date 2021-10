Verdelago Resort cria parque verde inédito no setor

O Verdelago Resort, localizado na Praia Verde vai passar a ter mais de 85 hectares de área verde com a inauguração de um parque com passadiços e trilhos que também será um centro de interpretação, proteção e valorização ambiental, anunciou a unidade hoteleira.

Com o objetivo fazer com que o seu o impacto na natureza seja mínimo, esta unidade hoteleira criou um santuário natural e um parque verde para as mais de 110 espécies diferentes de animais identificados no local, onde camaleões, sapos, rãs, borboletas, coelhos, guarda-rios, patos reais, gaios, poupas e até cegonhas brancas, entre inúmeras outras espécies, são monitorizados e protegidos por associações independentes.

O parque verde do Verdelago Resort nasce da vontade de assumir um compromisso com a natureza e com o meio envolvente, preservando esta zona intacta e protegida do Sotavento Algarvio. Com ligação direta à praia, o Verdelago Resort respeita a relação com a natureza, preservando e fomentando a biodiversidade local. O parque é composto por passadiços e caminhos pedonáveis e clicáveis feitos com materiais naturais e sustentáveis que percorrem todo o aldeamento e terminam na praia. Miguel Saraiva, do Atelier Saraiva + Associados e responsável pelo projeto afirma que os “passadiços têm uma extensão total na ordem dos 7km envolvidos de pinheiros e sobreiros, charcos temporários e uma lagoa” e passam por zonas de descanso, interpretação ambiental e desporto ao ar livre, incorporando áreas para conservação e promoção dos habitats.

O Verdelago Resort tem vindo a criar parcerias e programas com diversas entidades de forma a estudar e apoiar o desenvolvimento desses habitats, nomeadamente, com a Vita Nativa, Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR), 2BForest e Ambientar.

