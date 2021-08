Verdelago Resort já tem mais de 65% das unidades reservadas

O Verdelago Resort, que vai ficar localizado entre Altura e a Praia Verde, no concelho de Castro Marim, já tem mais de 65% das unidades reservadas, na sua maioria para portugueses, espanhóis, brasileiros e americanos, anunciou a empresa.

“O elevado sucesso deste projeto deve-se sobretudo à sua localização extraordinária –com uma frente de mar de mais de 1 km –, à forte aposta na sustentabilidade, e por privilegiar a natureza ao estar inserido numa propriedade com mais de 85 hectares de enorme biodiversidade e com um índice de construção de apenas 8,7%”, afirma o diretor-geral, Paulo Monteiro, em comunicado.

Este resort será construído em várias fases e contará com um aldeamento turístico e um hotel de cinco estrelas, com um investimento de cerca de 270 milhões de euros, “o maior alguma vez realizado nesta zona do Algarve”.

Ao todo, serão 340 unidades residenciais turísticos e 197 quartos no hotel, com 57 unidades já prontas no verão de 2022.

O responsável acrescenta ainda que “os clientes, nacionais ou estrangeiros, procuram a envolvência da natureza, áreas generosas e espaços adaptáveis ao teletrabalho e à possibilidade de passarem longas temporadas afastados das grandes cidades, num novo paradigma acentuado pelo contexto pandémico”.

“Valorizam também a possibilidade de rentabilizar as suas unidades sempre que o desejarem, e sem preocupações, com taxas garantidas de até 5% ao ano”, refere.

O Verdelago Resort é o primeiro no País a aderir à Certificação Green Globe desde a fase da construção.

“Faz parte da estratégia do Verdelago Resort que o empreendimento não seja apenas um local de passagem, mas antes um local onde as pessoas queiram efetivamente viver e onde possam trabalhar online por grandes períodos de tempo, durante todo o ano. O objetivo passa também por contribuir para combater a sazonalidade algarvia e acompanhar uma estratégia da própria região, ao mesmo tempo que trazemos para o sotavento algarvio uma oferta até aqui completamente inexistente, que dota de luxo a experiência neste Algarve mais selvagem, elevando-o, sem desrespeitar as suas tradições e autenticidade”, explica o diretor-geral.