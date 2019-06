“Versos Asonantes” histórias de vida em poesia

Carmen Azaustre

A biblioteca de Vila Real de Santo António recebeu a apresentação do livro de poesia “Versos Asonanes”, da autora Carmen Azaustre no passado dia 7 de junho.

A poetisa Maria Carmen Azaustre Lorenzo nasceu em Algeciras, Espanha. Mãe de dois filhos, vive na cidade fronteiriça de Ayamonte e trabalha na Universidade de Huelva como docente e investigadora. É membro dos Poetas do Guadiana, dos Poetas de la Paz e dos Poetas del Atlântico.

A poesia sempre foi uma forma sublime de expressar suas vivências, emoções, o modo como encara o mundo que a rodeia. “A poesia é a nudez do corpo e da alma. O corpo foi vestido com a espuma das ondas do mar, um mar que conhece e acalma, a alma ainda está nua” afirmou Carmen.

Já participou em várias antologias poéticas juntamente com os poetas do Guadiana, mas “Versos Asonantes” é o primeiro livro de poemas que publica. Um livro constituído por VII capítulos, cujos poemas convidam a uma reflexão sobre a vida.

Estes versos são formados pelas experiências da autora, as quais são transformadas em palavras poéticas. Cada poema exprime a sua forma de ver o mundo, de sentir, com vivências por vezes dolorosas, tristes, e outras alegres, que expressam amor e amizade. São poemas que falam da vida, de amor, da mulher, da consciência, da evolução diária como ser humano, da superação de obstáculos que se apresentam. Carmen reflete sobre o mundo e questiona-se constantemente, demonstrando a sua luta diária, a luta de uma mulher que não se resigna, que não baixa os braços.

Este livro expressa a força que está dentro de cada mulher e que se torna visível à medida em que amadurecemos.

Carmo Costa