Veterinária alemã atacada violentamente por 5 cães

Ulrike Klein, veterinária alemã de 59 anos, foi atacada por 5 cães quando fazia uma corrida em Paderne, concelho de Albufeira.

A vítima, que sofreu vários ferimentos na cabeça, cara, pernas e braços, foi assistida no local pelos Bombeiros de Albufeira e transportada em estado considerado grave para o Hospital de Faro.

Ulrike Klein, fazia uma corrida quando foi surpreendida e atacada com violência “Vieram em matilha e morderam-me em todo o corpo. Apareceu uma pessoa num carro, senão tinha morrido”, recorda a vítima em declarações ao Correio da Manhã.

A GNR já identificou o dono dos animais, que ficaram de quarentena.

Legislação

A legislação diz que o animal que causa ofensas à integridade física será eutanasiado, “uma vez ponderadas as circunstâncias concretas, designadamente o caráter agressivo do animal”. Ilda Rosa, professora de Comportamento e Bem-Estar Animal na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, destaca que, não sendo abatido, “só pode sair do canil sob a responsabilidade de alguém que prove ser capaz de cuidar dele”. Foi o que aconteceu em 2003 com o Zico, o pitbull entregue à presidente da associação Animal, depois de atacar mortalmente um bebé de 18 meses.

Segundo o DL 315/2009, o animal só é eutanasiado de imediato, se apresentar “comportamento agressivo”, constituir “um risco grave à integridade física” e o seu detentor não o conseguir controlar.

