Via Algarviana tem um novo website a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, 9 de setembro, a Via Algarviana apresenta um novo website, orientado para uma melhor experiência do utilizador e com imagem mais atual, que “além de renovar a sua presença online, permite uma navegação mais fácil e intuitiva e com os conteúdos mais procurados pelos visitantes da Via Algarviana”, anunciou a Almargem, organização ambientalista que gere a estrutura.

A renovação desta plataforma de comunicação, que recebe anualmente milhares de visitas, pretende corresponder às exigências atuais dos utilizadores, para uma utilização mais prática, atrativa e com mais funcionalidades disponíveis.

Além da informação completa sobre os vários percursos, com itinerários, pontos de interesse, mapas detalhados e todas as infraestruturas que compõem o Território Via Algarviana, foram criadas também algumas novas áreas.

Destaque para a secção “Planear”, que responde às perguntas mais frequentes dos visitantes e facilita a organização da viagem para os praticantes de caminhada e de BTT: como preparar a viagem, onde comer e dormir, que apoios pode encontrar no percurso, por exemplo.

Com o mesmo objetivo será lançada brevemente uma área para parceiros, que envolve as empresas de alojamento, restauração e outros serviços turísticos que operam na Via Algarviana. Nesta secção os visitantes poderão, futuramente, fazer as suas reservas com as empresas diretamente no site.

A navegação no novo website, com layout responsive, adapta-se a vários dispositivos (desktop, smartphone ou tablet) e está disponível, numa fase inicial, em português e inglês, sendo nos próximos meses alargada a mais quatro idiomas: francês, espanhol, alemão e holandês.

Com uma estrutura dinâmica e em constante atualização, esta ferramenta de comunicação integra os objetivos de valorização do interior do Algarve e dos seus recursos e de promoção do território como destino de excelência no âmbito do Turismo de Natureza, sustentado na autenticidade e no turismo responsável, que de resto caracterizam a GR13 – Via Algarviana.

O desenvolvimento deste trabalho tem sido realizado pela empresa Visualforma, em estreita colaboração com a equipa de gestão da Via Algarviana e ainda com a cooperação de sócios da Associação Almargem, entidade responsável pela gestão e manutenção da Via Algarviana, no âmbito da otimização do website e na tradução de conteúdos.

PUB