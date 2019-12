Via do Infante: oito anos após introdução de portagens, utentes lamentam sinistralidade na região

A Comissão de Utentes da Via do Infante assinalou a passagem de oito anos sobre a introdução de portagens na Via do Infante “pelo governo PSD/CDS, com o apoio do PS”, efeméride que se cumpre no próximo domingo, dia 8, lamentando o alto nível de sinistralidade da região, com mais de 10 mil acidentes anuais e dezenas de vítimas mortais.

“Será mais um aniversário de uma das políticas muito erradas e nefastas que se abateu sobre o Algarve e cujas consequências estão à vista de todos. Consequências a nível financeiro, económico, social e territorial para o Estado, empresas, utentes e populações”, declara a Comissão.

Os Utentes lamenta que as consequências mais negativas e dramáticas se prendam com o elevado nível de sinistralidade rodoviária que continua a verificar-se na região, “com muitas vítimas, em particular na EN125, que se caracteriza como uma das vias mais perigosas e mortíferas do país”. Sustenta que a existência de portagens e o facto da EN125 não se encontrar totalmente requalificada (entre Olhão e Vila Real de Santo António) têm vindo a contribuir para essa grande sinistralidade.

“Mais uma vez, pelo quarto ano consecutivo, o ano de 2019 irá fechar com mais de 10.000 acidentes de viação na região, com o seu rol de vítimas. Segundo os números divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, desde 1 de janeiro até 30 de novembro, o Algarve já contabiliza 9.921 acidentes de viação, com 31 vítimas mortais e 206 feridos graves! São mais 23 acidentes e mais 19 feridos graves do que no mesmo período do ano passado. Novos acidentes aconteceram entretanto”, enuncia a Comissão de Utentes da Via do Infante.

De acordo com os dados citados pela Comissão, no ano de 2016 ocorreram no Algarve 10.241 acidentes, com 32 vítimas mortais e 162 feridos graves; em 2017 foram 10.752 acidentes, com 30 vítimas mortais e 192 feridos graves; e em 2018 tiveram lugar 10.604 acidentes, com 40 vítimas mortais e 195 feridos graves. “A dimensão de todos estes números devia fazer corar de vergonha os governantes e outros responsáveis que persistem em manter umas portagens erradas, injustas e criminosas!”, sustentam os automobilistas.

“Nesta matéria, os governos do PS comportam-se da mesma maneira que o governo do PSD/CDS, tal como os seus deputados que chumbam, consecutivamente, todos as propostas apresentadas na Assembleia da República, em anteriores legislaturas, por outras forças políticas para a abolição das portagens na Via do Infante. Como se sabe, nesta sessão legislativa já foram apresentados novos projetos para a eliminação das portagens no Algarve – vamos ver se PS, PSD e CDS irão, mais uma vez, votar contra os interesses e aspirações do Algarve e das suas populações”.

Para assinalar “mais um fatídico aniversário da introdução de portagens no Algarve”, a continuação da luta pela sua eliminação, e pela requalificação total e definitiva da EN125, a Comissão de Utentes da Via do Infante leva a efeito, no próximo dia 8 de dezembro, pelas 11.00 horas, uma ação de protesto na Luz de Tavira (junto ao Largo da República e da EN125), “uma das localidades onde foi anulada, pelo governo PSD/CDS, a variante à EN125”.

Pelas 13.00 horas ocorrerá um almoço na localidade com intervenções de vários convidados sobre a mobilidade no Algarve.