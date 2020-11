Vice-presidente de Silves renuncia por razões de saúde

O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Silves, Mário Godinho, renunciou por razões de saúde e foi substituído por Tiago Raposo, anunciou a autarquia.

Mário Godinho foi presidente da Junta de Freguesia de Silves durante sete mandatos consecutivos, entre 1986 e 2013 e vereador permanente e vice-presidente da Câmara Municipal de 2014 até este ano, além de integrar as listas da Coligação Democrática Unitária (CDU) e mantendo a sua militância ativa no PCP.

“O município de Silves elogia em Mário Godinho – a solidez de caráter, o apego a valores e princípios, a generosidade, a clarividência na análise, a dedicação, honestidade e competência, a simplicidade e a relação de proximidade com as pessoas e instituições, imbuído da preocupação permanente de servir as populações do nosso concelho, sem perder de vista o combate permanente e mais vasto pela transformação da sociedade no sentido do aprofundamento da democracia e da justiça social”, refere a autarquia em comunicado.