Vídeo: Polícia espanhola persegue embarcação com droga em Ayamonte

A Guarda Civil espanhola perseguiu, este domingo, uma embarcação na costa de Ayamonte, pela suspeita de tráfico de droga. Foram apreendidas 2,5 toneladas de haxixe e detidas seis pessoas na operação, que contou com a colaboração das autoridades portuguesas.

De acordo com o Jornal Huelva Hoy, a perseguição teve início quando agentes do Serviço Marítimo da Guarda Civil, que prestavam serviço na zona entre Ayamonte e a Isla Cristina, avistaram uma embarcação com duas pessoas a aproximar-se de outro barco, uma lancha com de 12 metros de comprimento e equipada com três motores.

Diante da possibilidade de um transbordo de drogas em alto mar, os agentes decidiram fazer uma abordagem direta aos suspeitos. Após detetarem a presença da polícia, o barco semirrígido iniciou a fuga, deixando o barco com os dois ocupantes vazio.

A tripulação da embarcação semirrígida, composta por seis pessoas, fugiu ignorando os sinais dos agentes, realizando constantes manobras de evasão, enquanto os tripulantes lançavam ao mar fardos de haxixe e botijas de combustível.

Após uma longa perseguição, os agentes conseguiram entrar no barco e proceder à detenção dos seis ocupantes, transferidos para terra.

A polícia espanhola contou com a colaboração de outras embarcações do corpo e da GNR portuguesa.

Veja o vídeo da perseguição aqui:

