VII Encontro de Poesia no Pereiro

A aldeia do Pereiro, no concelho de Alcoutim recebeu o VII encontro de poesia, no dia 23 de novembro de 2019, o qual teve lugar no salão da junta de freguesia da localidade. Uma atividade, onde foram declamadas poesias originais expressando as vivências dos autores.

Poetas de várias idades, recitaram poesias que versaram sobre várias temáticas, desde a desertificação do interior, à solidão, às vicissitudes da vida, política, família, amor, saudades do tempo de juventude, entre outras. No final, os participantes foram presenteados com um diploma de participação, um lanche com doces típicos (como o bolo feito da massa do pão), finalizando o encontro com um magusto.

O evento de poesia popular foi organizado por Susete Guerreiro, ex-professora do primeiro ciclo; por António Margarido, presidente da Associação Cultural Social e Recreativa Estrela Pereirense; e com o apoio de João Simões, presidente da União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro.

A povoação do Pereiro, está localizada entre Alcoutim e Martim Longo, é uma pequena aldeia do interior, com cerca de 60 habitantes, situada a 8 km do Alentejo. Um lugar cheio de história, onde ocorre a conhecida feira anual de São Marcos (25 de abril) e se localiza o Museu do Ferreiro. Antigamente, foi uma aldeia com muito movimento, repleta de gente habilidosa, conhecedora de variadas artes, contudo, muitos tiveram de sair do Pereiro para encontrar melhores condições de vida, visto que na aldeia não havia trabalho e forma de sustentar a família.

Carmo Costa

Galeria de Imagens: