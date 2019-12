O IPDJ vai promover o VIII edição do Concurso Literário “A Ética na Vida e no Desporto”, destinado a alunos do ensino secundário. As candidaturas decorrem de 1 de janeiro a 29 de fevereiro.

O Concurso, que é dedicado à importância dos valores na prática desportiva, insere-se no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto – PNED e conta com o apoio do Jornal Desportivo A Bola, da Direção Geral da Educação/Desporto Escolar, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, da Fundação do Desporto, da Direção Regional do Desporto dos Açores e da Secretaria Regional da Educação do Governo Regional da Madeira. O seu objetivo é estimular a produção de trabalhos escritos, sobre o tema “Ética no Desporto”, por estudantes do ensino secundário e dos cursos profissionais e pelos reclusos dos estabelecimentos prisionais, galardoando os que melhor qualidade literária apresentarem.

Cada candidatura é obrigatoriamente composta pelos seguintes documentos: a) Formulário de Candidatura, devidamente preenchido (disponibilizado pelo promotor do Concurso) e b) texto a concurso (sem identificação do/a candidato/a). Os textos devem versar estritamente o assunto do objeto do concurso. O formulário e o texto devem ser Escritos em português e em formato digital (processamento de texto em computador).Os textos devem ser escritos nos termos do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em vigor desde 2009.