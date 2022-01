Vila do Bispo: Abrunhosa fechou com chave de ouro as festas da cidade

Este domingo, 23 de janeiro, Pedro Abrunhosa presenteou o público do Pavilhão Multiusos de Sagres com um espetáculo musical que encerrou as comemorações do Dia do Município de Vila do Bispo.

Tratou-se de um concerto a solo, onde ao longo de duas horas o artista cantou alguns dos temas que se tornaram autênticos hinos como “É Preciso Ter Calma”, “Se Eu Fosse Um Dia o Teu Olhar”, “Fazer o Que Ainda Não Foi Feito”, “Não Posso Mais”, “Socorro” e “Para Os Braços da Minha Mãe”.

No decorrer do evento, Abrunhosa interpretou também a música não editada “É Sempre Escuro Antes de Amanhecer” e ainda “Hallelujah”, em homenagem a Leonard Cohen.

Este foi um evento promovido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, integrado nas comemorações do Dia do Município que decorreram de 15 a 23 de janeiro.