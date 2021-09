Vila do Bispo acolhe arte contemporânea no Jardim da Dúvida

O concelho de Vila do Bispo vai receber o projeto de arte contemporânea intitulado “No Jardim da Dúvida”, a 25 de setembro, no exterior da Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, anunciou a organização.

Esta iniciativa junta 12 artistas do Algarve e do Chile, além de três associações culturais tais como O Corvo e a Raposa, Associação 289, The Beekeepers e Mesa8, com curadoria de Susana de Medeiros e Ana Celorico Machado.

“Esta proposta interpela diversas concepções sobre o que é um jardim, qual a nossa relação com a natureza e como a vemos ou apropriamos”, refere a organização em comunicado.

Além de uma exposição, este evento conta ainda com quatro performances, duas delas no dia da inauguração e duas durante o seu encerramento. “No Jardim da Dúvida” faz parte do programa de artes plásticas da IV edição de “Dias d’As Virgens Negras”, inserida no Programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve, da Direção Regional de Cultura do Algarve.

PUB