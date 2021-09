Vila do Bispo acolhe exposição de ofícios tradicionais na Via Algarviana

O Centro de Interpretação de Vila do Bispo vai ter patente entre 27 de setembro e 27 de outubro a exposição “Via Algarviana – Um Elogio à Natureza: Os Ofícios Tradicionais”, anunciou a autarquia.

Esta exposição vai juntar peças e elementos das artes e ofícios dos territórios de baixa densidade de Vila do Bispo, Monchique, Castro Marim, Aljezur e Alcoutim, “contribuindo assim para o conhecimento e interpretação de um património singular presente nestes concelhos”, segundo o comunicado.

Cada painel presente na exposição apresenta cada um dos cinco municípios, com descrição e um objetivo ilustrativo do ofício ou da técnica associada ao local, além de uma ilustração dos percursos da Via Algarviana no concelho.

Esta exposição itinerante é promovida pela Associação Almargem, com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 16:30.

