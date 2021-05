Vila do Bispo: Adelino Soares renuncia a mandato sem aviso prévio

Adelino Soares renunciou esta semana ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo “sem comunicação prévia”, surpreendendo os vereadores do município, para assumir funções de vogal executivo no Conselho de Administração da Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos SA.

Rute Silva é agora a nova presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, após uma reunião que decorreu esta quinta-feira, 27 de maio, onde foram aprovadas alterações ao executivo.

“É com imensa honra que assumo o cargo de presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, responsabilidade que garanto cumprir com presença, dedicação, humildade e sentido de missão. Serão apenas alguns meses que anunciam, já, a viragem num percurso de quase 12 anos”, começa por dizer a autarca.

Em comunicado, a nova presidente manifesta-se surpreendida com a renúncia de Adelino Soares, “sem comunicação prévia, nem qualquer passagem de testemunho (entenda-se documentação!), perante a sua vice-presidente e vereadores”, registando o acontecimento “como sendo da maior gravidade”.

Esta é a primeira vez que uma mulher preside a Câmara Municipal de Vila do Bispo, acontecimento que é destacado por Rute Silva: “Hoje, temos de admitir, cumpre-se uma data histórica para o nosso concelho: o dia em que toma posse a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, facto que me orgulha profundamente, enquanto pessoa e munícipe. Como tal, assumo uma responsabilidade acrescida na representação das mulheres desta nossa terra e na defesa de inestimáveis valores de igualdade e humanidade”.

O vereador Armindo Vicente passa a ser vice-presidente, Fernando Santana vai-se manter como vereador a tempo inteiro, enquanto Marisa Dias será vereadora sem funções atribuídas.

Devido à nova composição do executivo, a autarquia procedeu à reorganização e distribuição de funções e competências, com Rute Silva a ficar responsável pelas áreas da proteção civil, estratégia municipal, economia, finanças, ação social, habitação, educação, saúde, transportes, cultura, desporto, juventude, associativismo, turismo, agricultura, pescas e ambiente.

Já o novo vice-presidente, Armindo Vicente, terá a seu cargo as áreas de gestão do território, operações urbanísticas, gestão de projetos e execução de empreitadas.

O vereador Fernando Santana vai manter-se nas áreas da limpeza urbana, água, saneamento e manutenção e conservação dos edifícios e espaços públicos.

Rute Silva pretende durante os próximos meses “dar continuidade aos diversos projetos em curso, corrigir alguns dos problemas identificados, desbloquear situações pendentes e contribuir para a constante melhoria e alcance dos serviços prestados por este município à sua população, sempre com um elevado sentido de dever público”.

A nova presidente da autarquia é candidata à Câmara Municipal de Vila do Bispo, pelo Partido Socialista, nas próximas eleições autárquicas.

