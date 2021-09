Vila do Bispo alcança certificação de desenvolvimento sustentável

Vila do Bispo alcançou a mais alta distinção do World Council on City Data (WCCD) com a certificação ISO37120, nível Platina, que promove o desenvolvimento sustentável cidades através de indicadores do desempenho dos serviços e da qualidade de vida das populações, anunciou o município.

Esta certificação representa uma aposta do município na transparência da avaliação do desempenho e comparação entre cidades, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.

A ISO 37120 consiste em 104 indicadores de desempenho (KPIs) agrupados de acordo com 19 domínios prioritários (água, saneamento, resíduos, energia, ambiente, governação, economia, finanças, planeamento urbano, população e condições sociais, educação, saúde, habitação, lazer, desporto e cultura, agricultura e segurança alimentar, telecomunicações, transportes, e segurança) que visam medir o nível do serviço e de qualidade de vida. Cada um destes indicadores é medido uma forma específica e estandardizada de modo a que possa ser comparável entre municípios.

O nível Platina corresponde ao nível mais elevado da certificação, atribuído apenas aos municípios que apresentam informação para mais de 90 dos 104 indicadores definidos pela ISO 37120, além da informação relativa a 47 dados de perfil do município.

Um trabalho extenso de recolha de informação que foi realizado pelo município de Vila do Bispo em conjunto com os parceiros INTEC, Factor Social e QualiSeg. Vila do Bispo dispõe agora de um conjunto sistematizado de informação quantitativa comparável entre cidades, verificada de forma independente.

Informação que pode ser usada para se comparar com outros municípios certificados, nos domínios social económico e ambiental, mas também para alavancar o seu desenvolvimento, permitindo identificar áreas de melhoria e analisar a evolução do desempenho ao longo do tempo.

