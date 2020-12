Vila do Bispo apoia agrupamento de escolas do concelho

PUB

A Câmara Municipal de Vila do Bispo atribuiu apoios financeiros ao Agrupamento de Escolas do concelho, com um valor superior a 22 mil euros para o atual ano letivo, anunciou a autarquia.

Os jardins de infância do concelho vão receber 6.300 euros, correspondendo a 1.050 euros por turma, enquanto as escolas do primeiro ciclo vão ter direito a 8.450 euros, 550 euros por sala.

O Centro de Recursos do concelho irá receber a quantia de 7.750 euros.

O valor entregue pela autarquia está destinado a material de desgaste das respetivas salas escolares “e será usufruído por todos os alunos inseridos em estabelecimentos de ensino pré-escolar, do 1º ciclo do ensino básico, bem como, da Escola E.B. 2,3 de São Vicente”, segundo o comunicado.