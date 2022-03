Vila do Bispo: Assembleia Municipal condena agressão russa na Ucrânia

A Assembleia Municipal de Vila do Bispo condenou veementemente a agressão militar e invasão da Ucrânia pelas forças armadas da Federação Russa.

“No dia 24 de fevereiro de 2022, as forças russas invadiram a Ucrânia, um país livre e soberano”, enfatiza o órgão autárquico.

“Com este ataque à Ucrânia, o Presidente russo, Vladimir Putin, mostrou não ter qualquer pretensão de manter a paz, a estabilidade e a segurança na Ucrânia e no resto da Europa. Ao invés disso, pretende voltar atrás no tempo, quando a Europa de Leste tinha regimes autoritários, em vez de democracias liberais, e em que as grandes potências detinham o controle de estados mais pequenos”.

A Assembleia lamenta a perda de vidas e o sofrimento humano “decorrentes desta agressão liderada pela Rússia e aguardamos com expectativa os resultados das sanções internacionais que estão a ser impostas. Apelamos ao fim imediato dos bombardeamentos e a intervenção militar na Ucrânia”.

Por outro lado, a Assembleia Municipal de Vila do Bispo congratula-se com a disponibilidade demonstrada pelo Governo Português em acolher famílias de refugiados ucranianos.

“Na sequência da disponibilidade demonstrada pelo Governo Português demonstramos a nossa disponibilidade e das nossas instituições em participar no acolhimento dos refugiados e famílias ucranianas”.

Assim, a Assembleia Municipal de Vila do Bispo, reunida a dia 25 de fevereiro de 2022, deliberou repudiar a ação militar da Rússia contra a Ucrânia, e dirigir uma palavra de solidariedade e apoio ao povo ucraniano e à comunidade ucraniana em Portugal e estabelecida ou residente no Concelho de Vila do Bispo.