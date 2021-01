Vila do Bispo assinala Dia do Município com webinars

O concelho de Vila do Bispo vai celebrar o Dia do Município e do seu padroeiro, São Vicente, a 22 de janeiro, com três webinars através da plataforma Zoom.

Estes webinars são sessões online que dão oportunidade às pessoas de participarem a partir das suas casas pela internet, em segurança, devido à pandemia de covid-19.

No dia do município, está agendado o webinar “Vila do Bispo: Um território sagrado”, com a participação do padre e pároco de Vila Do Bispo, José Chula, do historiador Artur de Jesus e o arqueólogo da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Ricardo Soares.

Os intervenientes vão apresentar nesta sessão reflexões acerca do Cabo de S. Vicente e a sua importância para o território de Vila do Bispo.

Esta sessão está agendada para as 21:30 e os interessado devem inscrever-se até 21 de janeiro através deste link.

No dia seguinte, pelas 21:00, vai decorrer o webinar “Origins#1”, com a apresentação do livro e de um concerto do músico e compositor Sandy Kilpatrick.

As inscrições podem ser feitas até dia 22 de janeiro através deste link.

