Vila do Bispo atribui bolsas de estudo a alunos universitários

A Câmara Municipal de Vila do Bispo vai atribuir bolsas de estudo e de investigação a alunos do ensino médio e superior do concelho, anunciou a autarquia.

As candidaturas a estas bolsas estão abertas até ao dia 30 de novembro nos serviços de educação da Câmara Municipal de Vila do Bispo ou através dos serviços online da autarquia, acompanhada da documentação exigida no regulamento, disponível no website.

Os interessados que pretendam obter outras informações devem contactar os serviços através do telefone 282 630 600.

