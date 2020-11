Vila do Bispo celebra Dia das Cidades Educadoras com exposição

Para celebrar o Dia Internacional das Cidades Educadoras e os 30 anos da proclamação da Carta das Cidades Educadoras, assinalado a 30 de novembro, a Câmara Municipal de Vila do Bispo promove uma exposição.

Com o lema “30 anos a transformar pessoas e cidades para um mundo melhor”, o Centro Cultural de Vila do Bispo vai receber a exposição intitulada “30 anos das Cidades Educadoras”, com 20 mãos de madeira decoradas com os 20 princípios da carta.

As obras foram feitas pelos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho e tem como objetivo “dar a conhecer aos mais pequenos os princípios que norteiam este documento e a respetiva associação”, segundo o comunicado.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 15:30 até ao dia 7 de janeiro do próximo ano, com entrada gratuita.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo integra, desde 2019, a Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras, ao lado de 83 municípios portugueses.