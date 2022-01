Vila do Bispo celebra Dia do Município com programa especial

No próximo dia 22 de janeiro, Vila do Bispo comemora o Dia do Município, celebrado em honra do seu padroeiro, São Vicente. As comemorações começam no dia 15 e prolongam-se até ao dia 23 de janeiro. O concerto de Pedro Abrunhosa, no dia 23, encerra as celebrações de uma semana recheada de surpresas e atividades.

O programa, adaptado à situação atual de pandemia, é marcado por iniciativas de cariz protocolar, que habitualmente marcam o dia 22, assim como pelas atividades culturais, desportivo e recreativa.

No dia 15, sábado, as comemorações iniciam-se às 15:00, com uma visita guiada ao novo Centro de Interpretação da Lota de Sagres. No mesmo dia, às 18:00, a Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1. ° de Maio dará um Concerto de Ano Novo na Igreja da Senhora do Perpétuo Socorro, no Burgau. Para ambos os eventos, as inscrições devem ser realizadas através do telefone 282 630 600 ou para os e-mails civb@cm-viladobispo.pt e cultura@cm-viladoblspo.pt, respetivamente.

No domingo, dia 16, a Corrida/Marcha de Budens arranca às 10:00 do Largo da Igreja. Para participar no evento é necessária a apresentação do certificado digital de vacinação Covid-19. As inscrições são feitas através do número 910 779 854 até ao dia 14 de janeiro. Na parte da tarde, às 15:00, terá lugar a apresentação do webinar sobre o “Dicionário Enciclopédico das Famílias de Barão de São Miguel (1540-1925)”, da autoria de Nuno Campos Inácio, assinalando 97 anos passados sobre o restabelecimento da Freguesia de Barão de São Miguel, no dia 16 de janeiro de 1925. Às 18:00 é a vez da apresentação do documentário “E se a Fortaleza fosse minha?”, de Vera Abreu, Conceição Gonçalves e Ana Simões, integrado no projeto Mare Nostrum da Tertúlia – Associação Sociocultural de Aljezur e no programa DiVaM 2021, com o apoio do município de Vila do Bispo. As inscrições deverão ser feitas por telefone ou através dos links https://tinyurl.com/webinar-cmvb e https://tinyurl.com/webinar-cmvb, respetivamente.

Também a abertura da Mostra de Artistas do Concelho de Vila do Bispo será integrada no programa de festividade do concelho, no dia 17, às 10:00, no Centro de Interpretação de Vila do Bispo.

Na sexta-feira, dia 21, será apresentado o projeto “Museu Municipal de Vila do Bispo, o Celeiro da História”, que terá lugar no Auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo, às 21:00. A inscrição deve ser realizada através do telefone ou para os email civb@cm-viladobispo.pt.

No dia 22, sábado, data da comemoração do Dia do Município e também Dia de São Vicente, as celebrações começam às 09:00, com o hastear da Bandeira e com a interpretação do Hino Nacional, no Largo do Município, pela Sociedade Filarmónica Lacobrigense. Às 10:00, o Auditório do Centro Cultural recebe uma Sessão Solene da Assembleia Municipal. Na parte da tarde, às 15:30, será celebrada a eucaristia na Igreja Matriz de Vila do Bispo, seguida da Procissão de São Vicente, na qual participará D. Manuel Neto Quintas, Bispo do Algarve. Neste dia, às 18:00, será ainda apresentado o documentário “Viver do Quê? – Histórias de uma vida de trabalho no feminino”, com assinatura de Vera Abreu e Patrícia Leal, integrado no programa DiVaM 2021, com o apoio da Associação Vicentina, Associação de Municípios Terras do Infante e do município de Vila do Bispo. As inscrições podem ser feitas através do telefone ou do link https://tinyurl.com/webinar-cmvb. O Dia do Município termina com a exibição do filme “522. Um Gato um Chinês e o meu Pai”, às 21:00, no Centro de Interpretação da Lota de Sagres (antiga Lota do Porto da Baleeira).

No dia 23, o último das comemorações, realizar-se-á uma missa com a bênção da nova imagem de São Vicente, na Igreja Paroquial de Sagres, às 10:30. Pelas 17:00, serão entregues prémios de aproveitamento escolar referentes ao ano letivo de 2020/2021. Os funcionários do município, reformados no ano de 2021, serão também homenageados neste dia no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O concerto de Pedro Abrunhosa, às 21:00, no Pavilhão Multiusos de Sagres encerra as festividades da autarquia. Os bilhetes estão disponíveis a partir de 17 de janeiro em ticketline.sapo.pt e no Serviço de Tesouraria da Câmara Municipal de Vila do Bispo (de 2.ª a 6.ª das 09.00 às 15:00.