Vila do Bispo: Concluída ampliação da rede viária, que custou meio milhão

A Câmara de Vila do Bispo anunciou que está concluída a empreitada de ampliação da rede viária de Vila do Bispo: rua do Barrudo e ligações envolventes, via junto ao limite poente do perímetro urbano da vila.

Esta intervenção que criou melhores condições de circulação para os peões e veículos, adjudicada pela Câmara Municipal por quase 600 mil euros, contemplou trabalhos de execução do troço viário, da rede de abastecimento de água, da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e de infraestruturas de eletricidade e telecomunicações,

Contemplou ainda a colocação de sinalização e de contentores subterrâneos para os resíduos sólidos urbanos, entre outros.

