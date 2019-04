Vila do Bispo dá 1.300 euros para o melhor fadista

Já estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Concurso de Fado Cerveja Sagres Concelho de Vila do Bispo, evento que que irá decorrer de 20 de abril a 25 de maio.

O concurso é composto por duas vertentes: a juvenil e a sénior. A juvenil destina-se a participantes com idades entre os seis e os 17 anos e é constituída por uma única fase. A sénior está aberta a fadistas com idades iguais ou superiores a 18 anos e é composto por três eliminatórias, uma semifinal e uma final.

Nesta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, o vencedor da vertente sénior leva para casa um prémio monetário no valor de 1.300 euros, o segundo 500 euros e o terceiro classificado receberá 250 euros.

Relativamente à vertente juvenil, o vencedor receberá um prémio monetário no valor de 300 euros, o segundo 200 euros e o terceiro 100 euros.

As inscrições são gratuitas e as normas de participação, bem como a ficha de inscrição, declaração de consentimento informado para recolha e tratamento dos dados pessoais e a declaração de responsabilidade (para concorrentes com idades inferiores a 18 anos) encontram-se disponíveis no site da Câmara Municipal de Vila do Bispo.