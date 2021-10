Vila do Bispo: DiVaM apresenta projeto Este Fado que nos Une

Esta performance musical junta o ensemble de músicos da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, com os seus instrumentos de sopro e percussão de origens muitos diversas, à voz de Inês Cruz e à guitarra portuguesa de Ricardo Martins.

“No âmbito da 8ª Edição do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve, terá lugar, no próximo domingo, dia 7 de Novembro, pelas 16:00, na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila do Bispo, a apresentação do projeto Este Fado que nos Une, anunciou a autarquia.

O DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve tem como tema “Património, Comunidade e Inclusão” e o projeto Este Fado que nos Une, pretende mostrar como os instrumentos musicais e os músicos de um grupo são um exemplo vivo de inclusão enquanto executam a sua performance.

Cada intervenção de um músico, com o seu instrumento, contribui para a harmonia do conjunto, sem perder a sua identidade (timbre e ritmo próprios), à semelhança do que se pretende numa sociedade onde todos se sintam incluídos e membros de uma comunidade.

Esta performance musical junta o ensemble de músicos da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, com os seus instrumentos de sopro e percussão de origens muitos diversas, à voz de Inês Cruz e à guitarra portuguesa de Ricardo Martins.

O repertório escolhido apresenta influências musicais do fado e temas musicais inspirados no mesmo, passando também por originais do guitarrista Ricardo Martins.

Os ouvintes e espectadores serão convocados, através da música, a fruir e a sentir os sons do Fado e da Banda Filarmónica, que tanto nos são familiares, como parte integrante do nosso património cultural, reforçando o espírito de comunidade.

A entrada é livre e sujeita a reserva prévia.

Para mais informações e reservas: filarmonica.acrems@gmail.com .”

