Vila do Bispo: Dois homens detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Portimão, deteve no dia 10 de março, dois homens de 26 e 38 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Vila do Bispo.

Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria desde fevereiro, os militares da GNR encetaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária, que permitiu apreender diverso material, nomeadamente 66 doses de canábis; 23 plantas de canábis, com cerca de 15 cm de altura; 202 sementes de canábis; um sistema de estufa/sala secagem; uma balança de precisão; um telemóvel; e 695 euros em numerário.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Lagos.