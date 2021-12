Vila do Bispo entrega viatura ao Centro Cultural e Social da Figueira

No âmbito da política de apoio às instituições no concelho, a presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, entregou esta quarta-feira uma viatura de apoio ao Centro Cultural e Social da Figueira.

O protocolo foi assinado pela autarca de Vila do Bispo e a presidente do Centro Cultural e Social da Figueira, Celestina Costa.

Este é um contrato de comodato que define os termos e condições da cedência, a título gratuito, de uma viatura ligeira de passageiros de nove lugares, à instituição.

A nova viatura, propriedade do município, representa um investimento de mais de 39 mil euros e visa garantir melhores condições no transporte e apoio aos utentes nas duas valências prestadas pelo Centro Cultural e Social da Figueira: Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

O presente acordo tem a duração de um ano e é renovável por igual período.

Ainda no domínio deste acordo, o município assume os custos com o seguro automóvel e as despesas com a manutenção preventiva e inspeções.

