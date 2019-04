Vila do Bispo: Ermida da Guadalupe vai ter passadiço e hologramas

A ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, um templo algarvio com mais de 500 anos localizado junto à estrada nacional 125, na Raposeira, concelho de Vila do Bispo, vai adaptar-se ao século XXI.

O projeto de acessibilidade física, informativa e sensorial, submetido pela Direção Regional de Cultura do Algarve à linha de apoio ao turismo acessível do programa “Valorizar – Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino”, foi aprovado com um financiamento a 90% pelo Turismo de Portugal.

“O objetivo primordial deste projeto é o de dotar a ermida de Nossa Senhora de Guadalupe de um percurso acessível a qualquer visitante e promover uma comunicação inclusiva, considerando recursos, estratégias e ações, para eliminar não só barreiras físicas, mas também sensoriais, sociais, culturais e intelectuais”, adianta a direção regional da Cultura.

Segundo os responsáveis do projeto, a ideia é introduzir o conceito de “design inclusivo” e o plano passa pela instalação de “um passadiço e rampa de acesso ao interior da ermida, colocação de sinalética de interior e exterior, instalação de um mupi digital interativo e ainda a disponibilização de uma experiência holográfica no interior do templo”…

