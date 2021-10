Vila do Bispo forma 24 operacionais de desfibrilhação automática externa

A Câmara Municipal de Vila do Bispo formou no início de setembro 24 operacionais em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa, anunciou a autarquia.

No âmbito do projeto de colocação de desfibrilhadores automáticos externos na via pública no concelho de Vila do Bispo, vários colaboradores da autarquia, da Santa Casa de Misericórdia, empresários e militares da Guarda Nacional Republicana receberam esta formação.

As cabines de desfibrilhação foram instaladas em frente ao Centro Cultural, na freguesia de Vila do Bispo e Raposeira e outra na Avenida Comandante Matoso, em Sagres.

Ao todo, o concelho conta agora com 74 colaboradores operacionais de desfibrilhação automática externa, 50 deles dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.

PUB