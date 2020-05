Vila do Bispo: Formação para colaboradores dos jardins-de-infância e creche de Budens

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Com a abertura da creche de Budens da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Bispo, desde o dia 18 de maio, e com o início do pré-escolar, agendado para o dia 1 de junho, o município de Vila do Bispo em articulação com a unidade de saúde pública do ACES Barlavento, dinamizou, quinta-feira, 21 de maio, no Centro Educativo Comunitário Multisserviços de Budens, uma ação de formação sobre as boas práticas a implementar nestes espaços de acolhimento de crianças, que se destinou às funcionárias destas valências, anunciou a autarquia.

Entre os temas abordados, a desinfeção dos espaços, a correta utilização das máscaras e o cumprimento das orientações da DGS para abertura das creches e dos jardins-de-infância foram os assuntos mais discutidos nesta iniciativa que teve como objetivo preparar o pessoal não- docente para receber os mais pequeninos em segurança. Pretendeu-se, assim, alertar e formar a comunidade escolar para a nova realidade, imposta pela COVID 19.

Esta ação foi realizada por uma equipa da unidade saúde pública, composta pelo delegado de saúde, Luís Cadinha, pela enfermeira Ana Rodrigues e pela técnica de saúde ambiental, Ariana Nunes, e contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal, Rute Silva, do coordenador municipal de proteção civil, Émerson Gomes, do diretor do Agrupamento de Escolas do Concelho, Joaquim Azevedo, do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, Armindo Vicente.