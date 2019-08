Vila do Bispo: Mãe e dois filhos menores feridos com gravidade em acidente de viação

O capotamento de uma viatura, ocorrida às 10h42 desta quinta-feira, na estrada de acesso à praia do Zavial, no concelho de Vila do Bispo, provocou três feridos.

As vítimas são a mãe e dois filhos menores – um menino de 12 anos e uma rapariga de sete – que estão em estado considerado grave.

As duas crianças foram transportadas de helicóptero para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto a condutora do veículo acidentado foi levada para a unidade hospitalar de Portimão.

O JORNAL do ALGARVE apurou que as autoridades continuam no local para apurar as causas deste acidente. A condutora da viatura, de 46 anos, despistou-se e o veículo onde seguia com as crianças capotou de seguida. Foram mobilizados para as operações de socorro mais de vinte operacionais apoiados por cinco viaturas, para além do helicóptero do INEM.