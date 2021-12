Vila do Bispo mantém taxa mínima de IMI e devolve 5% do IRS em 2022

O município de Vila do Bispo vai manter, em 2022, a taxa do IMI no valor mínimo permitido por lei (0,30%) e prescindir da totalidade da participação variável do município no IRS, comunicou a autarquia.

As propostas de manutenção do IMI no valor mínimo e a devolução da totalidade dos 5% do IRS aos munícipes, foram apresentadas, discutidas e votadas favoravelmente na reunião do executivo de 25 de novembro, aguardando agora a aprovação da Assembleia Municipal.

No que diz respeito ao Imposto Municipal sobre Imóveis, o município decidiu ainda manter o chamado IMI familiar, que permite baixar os valores pagos pelos agregados familiares, em função do número de dependentes a cargo. Famílias com um filho beneficiam de uma dedução de 20 euros; com dois dependentes, a redução é de 40 euros, e com três ou mais filhos, a redução é de 70 euros, sendo que este desconto é deduzido de forma automática no IMI, para famílias sinalizadas, através da declaração de IRS do ano anterior, com domicílio fiscal em prédio destinado a habitação própria e permanente no município.

Em 2022, a Câmara Municipal volta a abdicar da totalidade da receita de IRS a que tem direito (5%) a favor dos seus residentes, relativamente aos rendimentos do ano anterior, calculado sobre a respetiva coleta líquida. Esta decisão implica uma quebra das receitas municipais num valor aproximado de 200 mil euros. A medida aplica-se aos rendimentos de 2022 e terá efeitos na receita municipal do exercício de 2023.

