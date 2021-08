Vila do Bispo oferece cadernos de fichas escolares a alunos

A Câmara Municipal de Vila do Bispo vai oferecer os cadernos de fichas escolares aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico do concelho, no próximo ano letivo, anunciou a autarquia.

Ao todo, esta medida abrange 173 alunos e um investimento superior a 5800 euros na compra dos cadernos de fichas de português, matemática, estudo do meio e inglês.

Os cadernos de fichas serão entregues aos alunos pelos serviços de educação da Câmara Municipal de Vila do Bispo no início do próximo ano letivo.

“Esta medida tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino e minimizar os encargos financeiros das famílias do concelho com a educação, tendo em conta os tempos incertos que estas estão a passar na atual conjuntura”, refere a autarquia em comunicado.

