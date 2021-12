Vila do Bispo oferece jogo às crianças para assinalar Natal

A Câmara Municipal de Vila do Bispo ofereceu um jogo de habilidade às crianças das escolas do primeiro ciclo e jardins de infância do concelho para assinalar o Natal, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa deve-se à impossibilidade de realizar a tradicional festa de Natal das crianças no Centro Cultural de Vila do Bispo, devido à pandemia de covid-19.

Ao todo foram entregues 306 jogos de habilidade, feitos em madeira e constituídos por 45 peças.

Através desta oferta, a autarquia tem como objetivo “enaltecer o espírito natalício e partilhar uma mensagem de esperança e amor com os mais pequenos”.

