Vila do Bispo põe crianças do concelho a brincar durante o verão

De 14 a 18 de junho (segunda a sexta-feira) as crianças de Vila do Bispo, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, podem inscrever-se no Centro Cultural de Vila do Bispo, entre as 09:00 e as 15:00, na iniciativa “Verão a Brincar” que tem por objetivo promover de forma lúdica e saudável a ocupação dos tempos livres no período das férias de Verão dos mais pequenos.

Praia, jogos, filmes, atividades desportivas e manuais são as iniciativas a desenvolver no âmbito deste projeto que irá decorrer de 15 de julho a 13 de agosto, das 8:30 às 14:00.

Nesta que é uma edição especial, que marca o regresso dos tempos livres dos mais pequenos, depois de um ano em que não se realizou devido ao confinamento, este projeto apresenta algumas especificidades tendo em conta a atual situação pandémica em que vivemos.

Assim as atividades serão desenvolvidas em Budens, Sagres e Vila do Bispo e são limitadas a grupos de 20 participantes por localidade. Relativamente às vagas, estas serão preenchidas por ordem de inscrição, valorizando os participantes (crianças) do concelho, em que o encarregado de educação está a laborar no período de duração do projeto, pelo que será solicitado aos encarregados de educação a declaração das entidades patronais, como forma de justificação, da necessidade dos seus educandos participarem neste projeto. Este ano não haverá transporte diário para a frequência do projeto.

A participação tem um custo de 40 euros. Os beneficiários do escalão A estão isentos e os beneficiários do escalão B pagarão 20 euros. O valor inclui seguro, refeições e atividades.

Mais informações no Centro Cultural de Vila do Bispo, ou através do telefone 282 630 600.

