Vila do Bispo: Praia da Salema disponibiliza cadeira anfíbia

A praia da Salema, em Vila do Bispo, já tem disponível uma cadeira anfíbia, que permite a pessoas com limitações de mobilidade possam usufruir daquela zona balnear com mais conforto e segurança, anunciou a autarquia.

A cadeira anfíbia, cuja gestão está entregue a um concessionário de praia, foi oferecida pela Câmara Municipal de Vila do Bispo no âmbito do Programa Praia Saudável da Fundação Vodafone.

Este equipamento permite levar a pessoas com limitações na mobilidade à agua e reforça as infraestruturas daquela zona balnear, tornando-a mais acessível.

Este ano, a praia da Salema foi mais uma vez premiada com o galardão “Praia Acessível – Praia para Todos”, pois reúne e cumpre vários requisitos que permite o uso por pessoas com mobilidade reduzida.

Aquela zona balnear conta também com um posto de saúde que vai assegurar cuidados de saúde de enfermagem aos banhistas, em caso de necessidade, e até poderá dar o seu encaminhamento para uma unidade de saúde.