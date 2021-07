Vila do Bispo: Rute Silva é candidata PS após ter tomado posse há meses

Rute Silva é a candidata do PS à presidência da Câmara de Vila do Bispo, cargo que assumiu em maio, após a renúncia do seu antecessor, impedido de se recandidatar por atingir o limite de mandatos, foi hoje anunciado.

A candidata socialista, de 46 anos, licenciada em psicologia, com especialização em psicologia clínica e de aconselhamento, foi eleita em 2009 pelas listas do PS para o executivo de Vila do Bispo.

Desde então, ocupou o cargo de vice-presidente e vereadora com os pelouros da educação, ação social e saúde, desporto e juventude, cultura, comunicação e turismo, modernização administrativa e gestão da qualidade e transportes.

Rute Silva é desde março a presidente do PS/Vila do Bispo.

Em maio passado assumiu a presidência do município depois de Adelino Soares ter renunciado ao cargo para assumir as funções de vogal executivo no Conselho de Administração da empresa Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos do Algarve.

O socialista Adelino Soares, que em 2009 conquistou a Câmara ao PSD, estava impedido de se recandidatar pela lei de limitação de mandatos.

Rute Silva tem como adversários já conhecidos na corrida à presidência autárquica de Vila do Bispo, Paula Freitas (PSD), João Graça (Chega), Dino Lourenço (Movimento Independente) e Alexandre Estradas (CDU).

O PS informou ainda que Armindo Vicente, antigo adjunto do presidente Adelino Soares e atual vereador, vai ser o cabeça de lista à Assembleia Municipal nas eleições autárquicas de setembro.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS obteve a maioria absoluta em Vila do Bispo, com 54,94% dos votos, elegendo quatro dos cinco lugares para Câmara Municipal, contra um da coligação formada pelo PSD/CDS-PP/MPT/PPM (23,92%).

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 26 de setembro.

