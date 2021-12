Vila do Bispo: Rute Silva eleita membro efetivo do Conselho da ANMP

A presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, foi eleita membro efetivo do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no congresso que decorreu este fim de semana, dias 11 e 12 de dezembro, em Aveiro.

Para Rute Silva (PS), este lugar, para o qual foi eleita nos órgãos da ANMP, representa acima de tudo “a voz dos Vila-bispenses num prestigiado órgão nacional, responsável pela promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local”.

Entre os 61 membros efetivos eleitos pelo Congresso Nacional, o Conselho Geral conta ainda com mais três autarcas algarvios, Luís Encarnação, de Lagoa, Francisco Amaral, de Castro Marim e Osvaldo Gonçalves, de Alcoutim.

A defesa da regionalização, o aprofundamento da transferência de competências, a exigência de uma nova Lei das Finanças Locais e a eleição da nova direção, liderada pela autarca de Matosinhos, Luísa Salgueiro, foram os principais assuntos tratados no decorrer deste congresso onde o município de Vila do Bispo se fez representar pela presidente da Câmara Municipal e pelo presidente da Assembleia Municipal, Rute Silva e Luciano Rafael, respetivamente.

