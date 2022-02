Vila Galé lança novo modelo de estágio nos seus 27 hotéis em Portugal

A Vila Galé, uma das maiores redes hoteleiras em Portugal, acaba de lançar um novo modelo de estágios disponível nos seus 27 hotéis em Portugal e com opções à medida de cada candidato. Todos os programas são remunerados com bolsas e prémios finais, anunciou aquela organização hoteleira.

PUB

Por exemplo, cita a Vila Galé, o Programa TRY é ideal para quem está a começar e pretende ter um primeiro contacto com operação hoteleira. Estes estágios destinam-se a estudantes de cursos de Hotelaria e Turismo e tem uma duração de um a três meses.

Já o Programa GROW foi pensado para quem ambiciona evoluir, uma vez que promove a progressão e permite experimentar diferentes funções. No ano inicial, o estágio terá uma vertente mais operacional num hotel, mas nos anos seguintes poderá escolher-se também outras áreas, como Marketing, Recursos Humanos ou Tecnologias da Informação.

Os estágios são de cerca três meses e têm como destinatários estudantes do primeiro ano de licenciaturas de Turismo ou Hotelaria. A bolsa e o prémio final são progressivos.

E o Programa ADVANCE é direcionado para quem gosta de desafios, dirigindo-se a estudantes do último ano de mestrado, com propostas entre três e nove meses.

Quem procura flexibilidade e pretende conciliar os estudos com a vida profissional, pode candidatar-se ao Programa LANÇA-TE. Durante 12 meses, os jovens estudantes poderão tirar partido de horários de trabalho flexíveis e adquirir novas competências, além de beneficiar de bolsa de estágio.

A Vila Galé tem ainda o Programa 365, para recém-licenciados que ambicionem uma posição de liderança e desejem ter uma visão a 360o da Hotelaria. Aqui, durante um ano, é oferecida formação em todas as vertentes operacionais em pelo menos três unidades hoteleiras do grupo e também um estreito contacto com as lideranças de cada área.

“Com estes novos programas, queremos chegar a um maior número de estudantes, assegurando opções consoante as suas aspirações e dispobilidade, mas também garantindo flexibilidade, boa aprendizagem e uma experiência enriquecedora, que facilite a entrada no mercado de trabalho. Tendo em conta a dimensão da Vila Galé e o número de hotéis que temos em Portugal e Brasil, onde somos a maior rede de resorts do país, poderemos oferecer muitas oportunidades de evolução profissional e pessoal, promover uma rápida progressão na carreira e proporcionar mobilidade geográfica”, salienta a diretora de Recursos Humanos, Joana Ferreira.

“Temos também diversas propostas para jovens que estejam à procura do primeiro emprego através do programa ativar.pt”, acrescenta.

Todos os programas incluem possibilidade de alojamento durante o estágio nas unidades Vila Galé, certificado de conclusão e um plano formativo adequado, através da academia

Vila Galé. Recentemente, esta plataforma interna de formação foi certificada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) em três áreas, num reconhecimento da sua capacidade para organizar e executar formação especializada de qualidade.

As candidaturas aos diferentes programas podem ser realizadas através do site https://checkincarreira.vilagale.com/

A Vila Galé reclama ser o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal e estar no ranking das maiores empresas de hotelaria do mundo. O grupo é composto por diversas sociedades, das quais se destaca, pela sua dimensão e importância, a Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A. A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com com 27 unidades em território português – Algarve, Elvas, Évora, Beja, Alter do Chão, Oeiras, Estoril Cascais, Sintra, Ericeira, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela, Porto, Braga, Douro e Arquipélago da Madeira – e dez no Brasil, com mais de 8.000 quartos.