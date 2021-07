Vila Real de Santo António cancela “Copa do Guadiana”

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, anunciou, em comunicado, o cancelamento do torneio de futebol “Copa do Guadiana”, na sequência da evolução dos números da pandemia a nível nacional.

A decisão de cancelar o torneio, que teria lugar de 6 a 11 de julho, foi decidida por unanimidade pela Subcomissão de Proteção Civil de VRSA e teve por base os números atuais do COVID-19, a subida do índice de transmissibilidade na região do Algarve e a tendência de aproximação do aumento de casos ao nosso concelho, 17 ativos à data de hoje.

Entendeu a Subcomissão de Proteção Civil que seria mais prudente o cancelamento deste evento que iria reunir um número significativo de participantes, salvaguardando-se, desta forma, o cumprimento de todas as normas da Direção Geral da Saúde para o controlo do risco de transmissão e contágio da Covid-19.

