Vila Real de Santo António celebra Dia do Município

Vila Real de Santo António vai comemorar 245 anos da sua fundação, a 13 de maio, com o hastear da bandeira e a apresentação de documentos históricos, anunciou a autarquia.

A cerimónia do hastear da bandeira tem início pelas 09:00, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, com a participação da Banda Filarmónica da Associação Cultural de Vila Real de Santo António.

No mesmo local, vai também decorrer uma largada de pombos pelo Grupo Columbófilo do Guadiana.

Pelas 10:30 serão apresentadas três novas publicações históricas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, cuja entrada está sujeita à lotação do espaço, em cumprimento das medidas sanitárias da Direção-Geral de Saúde, devido à pandemia de covid-19.

Nesta sessão será apresentada a separata do historiador Fernando Pessanha, intitulada “O sotavento algarvio na cartografia militar de José de Sande Vasconcelos: os casos de VRSA e Faro”, originalmente publicada no último volume dos Anais do Município de Faro, além de duas coleções de postais.

“Cartographia da Villa Real” é o nome de uma das coleções de postais que será apresentada, contextualizada historicamente por Fernando Pessanha e publicada pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

A segunda coleção trata-se de “Cartographia das manobras militares – Fundação da Villa Real. 1776”, também contextualizada pelo historiador e publicada pela Editora Guadiana.

Vila Real de Santo António foi fundada em 1776, criada por Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido por Marquês de Pombal, que era ministro do rei D. José I.

