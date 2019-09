Vilamoura e Quarteira: Algarve Tri Run 5.0 inclui Mama Maratona

O Algarve Tri Run 5.0 terá como cenário de fundo, Vilamoura e Quarteira, o dia da competição será 27 de outubro, porém, haverá uma novidade, será incluída no programa do evento, a emblemática “Mama Maratona”.

Loulé, aliou-se este ano à Associação Oncológica do Algarve e irá realizar a “Mama Maratona” com um percurso de 4,5km e 6,5km onde jovens dos 3 aos 90 anos poderão partilhar uma caminhada mais descontraída, na qual poderão desfrutar do ambiente e beleza da Marina de Vilamoura.

Este evento visa “alertar a comunidade para as campanhas de sensibilização à população que a Associação Oncológica do Algarve realiza tendo em vista a prevenção e deteção precoce do cancro. Assim, nada melhor do que juntar várias gerações de homens e mulheres numa mesma causa”, refere a Câmara Municipal de Loulé.

O Algarve Tri Run – Meia Maratona e Mini Maratona – terá um percurso que ligará Vilamoura a Quarteira em duas voltas, sendo que este ano, o percurso da Meia Maratona terá 21.1km e a Mini Maratona 12.5km.

No Algarve Tri Run – Campeonato Nacional de Triatlo Longo -, os atletas poderão inscrever-se para duas distâncias: Campeonato Nacional de Clubes de distância longa na distância de 3km a nadar em frente do Passeio das Dunas, 120km de bicicleta no interior do concelho e 30km a correr entre o Passeio das Dunas e o Calçadão de Quarteira; poderão ainda fazer o triatlo na versão olímpica com 1.5km de natação, 40km de bicicleta e 10km de corrida, utilizando os mesmos percursos e locais do Campeonato Nacional.

Para mais informações verifiquem: http://www.louledesporto.com/tri-run/