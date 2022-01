Vilamoura: Recuperada viatura de alta cilindrada roubada em Espanha

A GNR de Quarteira recuperou uma viatura de alta cilindrada, em Vilamoura, após uma informação que uma viatura de alta cilindrada furtada em Espanha estava a circular em Quarteira, anunciou a força de segurança.

Em comunicado, o comando territorial de Faro da GNR adianta que os militares se deslocaram ao local para a intercetar, “tendo localizado a mesma, pouco depois, estacionada junto da marina de Vilamoura, sem ocupantes no seu interior”.

O veículo foi apreendido e devolvido à empresa de aluguer de veículos de que era propriedade, não tendo sido possível localizar os suspeitos, que se deslocaram, para parte incerta.

A ação contou com a colaboração do Posto Territorial de Vilamoura, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Comando Territorial de Faro.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.