Vilarrealense Sitah Faya lança novo álbum com Spock

A rapper Sitah Faya, natural de Vila Real de Santo António, juntou-se ao produtor Spock no lançamento de um novo álbum originais, intitulado “Assim Como Vai”, com o selo da editora Contentor Records.

A inspiração para este disco surgiu pelas raízes de ambos, tanto pessoais como musicais: “Curiosamente o mar não foi o ponto inicial do disco, mas sim o ponto onde o disco nos levou, penso que ambos podemos dizer que seja o elemento inspirador em comum”, refere Sitah Faya.

“Este álbum é uma ode ao que nos une, o hip hop como cultura, modo de viver e estar. “Assim Como Vai” é uma expressão idiomática utilizada pelos homens do mar que expressa o desejo de aguentar o navio na proa (que a agulha de governo indica nesse momento) que representa só por si todo o processo, através do pleno sentido alegórico das palavras. Este é o nome da nossa embarcação, que parte rumo ao desejo de destino, num cambalear rítmico em que aprumamos as vontades, sem dor de querer ficar”, salienta Spock.

Esta parceria já era há muito esperada, segundo o produtor, pois “as coisas são quando têm de ser, tudo tem um momento certo para acontecer e este é um exemplo disso”.

“Já nos conhecemos há alguns anos, fizemos várias músicas com as mesmas pessoas e nunca juntos, quando aconteceu o primeiro som soubemos logo que teria de ser um projeto a ser levado de forma séria”, acrescenta o Spock.

Com 16 temas e fotografias de Adelaide Khaled, o álbum apresentado a 3 de setembro foi produzido ao longo de dois anos e está disponível nas plataformas digitais habituais, enquanto a versão física pode ser encomendada através do email encomendas.cntrecs@gmail.com.

Sitah Faya é uma cantora algarvia que já lançou vários temas, nomeadamente a mixtape “Cactus”, colaborações com Crossword John ou John The DJ e os singles “Nunca Me Viste Tão Diferente”, “Posse Cut” e “Fain”.

Spock é membro-fundador da editora independente Contentor Records, sediada no Lux Park, tendo lançado “Negro Luto” em 2019 em parceria com Maze, dos Dealema. Ao longo da sua carreira também já colaborou com rappers como Horus P, Brain e Splinter.

