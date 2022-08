Vilarrealenses voltam a mexer-se ao luar

Os munícipes de Vila Real de Santo António vão voltar a mexer-se ao luar na segunda edição da marcha-passeio, que decorre no dia 11 de agosto, pelas 20:30, anunciou a Junta de Freguesia.

A partida da iniciativa “Mexe-te ao luar” vai acontecer no jardim da Avenida da República e as inscrições podem ser feitas até ao dia 8 de agosto através do código QR presente no cartaz do evento, na Junta de Freguesia ou no Gabinete de Atendimento das Hortas.

Os participantes poderão ainda doar alimentos à Refood de Vila Real de Santo António, nomeadamente enlatados, esparguete, leite e arroz, que serão recolhidos no ponto de check-in, na Junta de Freguesia ou no Gabinete de Atendimento das Hortas.