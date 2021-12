VINCI, ICNF e QUERCUS vão plantar 2500 árvores em Tavira

No passado dia 6 de dezembro, a ANA- Aeroportos de Portugal |VINCI Airports deram “mais um passo” na concretização do plano de reflorestação da VINCI Airports em Portugal ao estabelecer um protocolo com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a QUERCUS – Conservação da Natureza para a plantação de 2500 árvores no Perímetro Florestal de Conceição de Tavira em 2021.

Esta ação contou com as presenças do Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, da Vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Tavira, Sónia Pires, do Diretor Regional do ICNF, Castelão Rodrigues e do presidente da Comissão Executiva da ANA, Thierry Ligonnière. Participaram, também, as equipas do Aeroporto de Faro e alunos do concelho de Tavira.

O programa de reflorestação da VINCI Airports consiste em agir localmente, através da plantação ou regeneração de áreas florestais nas zonas de influência dos seus aeroportos. Como parceiro a longo-prazo das regiões em que está inserida, a VINCI Airports “trabalha continuamente com as comunidades locais e entidades ligadas à conservação da natureza para que obtenham um impacto positivo no desenvolvimento económico local”, diz a empresa.

A VINCI Airports está assim a promover em Portugal o programa de reflorestação iniciado em França, numa ação nos arredores do aeroporto de Lyon. Este programa, em Portugal, denominado Juntos, plantamos o futuro, teve início em novembro, com uma ação perto do aeroporto do Porto Santo, na Madeira.

A ANA-VINCI Airports dá, assim, continuidade ao programa com este novo projeto na região do aeroporto de Faro. Este projeto de adensamento florestal, de uma área recentemente ardida no perímetro florestal de Conceição de Tavira, contribui para o combate aos efeitos dos incêndios florestais em Portugal e promove a biodiversidade em linha com a estratégia de descarbonização da ANA. À presente iniciativa estará associado um valor de sequestro estimado de 2 633 tCO2eq a 30 anos.

A ação consiste na plantação de espécies definidas pelo ICNF, designadamente Sobreiros (2000), Alfarrobeiras (200), Azinheiras (100), Ciprestes (100) e Zambujeiros (100). A respetiva manutenção será assegurada pelo ICNF / Quercus, no âmbito do protocolo estabelecido com a ANA.

Thierry Ligonnière, presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal, salientou a importância desta ação: “É com muita satisfação que juntamos o nosso contributo para a reflorestação de uma área recentemente ardida, no Perímetro Florestal de Conceição de Tavira que terá um impacte direto e relevante na região do Algarve. Dando seguimento à estratégia de apoio à florestação que iniciamos no mês passado no Porto Santo, esta iniciativa ambiental, contribui para o compromisso da VINCI Airports, promovendo uma mobilidade positiva”.

A VINCI Airports, a principal operadora de aeroportos do mundo, gere o desenvolvimento e as operações de 45 aeroportos, em 12 países, na Europa, Ásia e Américas.

