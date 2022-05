“Vinculum Project Day” arranca este sábado

O Arquivo Municipal de Loulé Professor Joaquim Romero Magalhães recebe este sábado, dia 14 de maio, das 09:30 às 17:30, a iniciativa “Vinculum Project Day”.

O projeto tem como objetivo conceptualizar e explicar o fenómeno vincular nas sociedades medievais e modernas da Europa do Sul. A comunicação à comunidade do trabalho científico realiza-se através da iniciativa “Dias do projeto Vinculum / Vinculum Project Days”, momentos de debate e troca de ideias com todos os interessados. O primeiro “Vinculum Project Day” é organizado em colaboração com o Arquivo Municipal de Loulé e nele estarão em destaque os vínculos do Algarve, com apresentações científicas e conversas informais.

Durante a manhã serão apresentados temas como os morgados do Freixo Verde e de Quarteira (documentos em arquivos públicos e privados), a Casa dos Barretos de Quarteira (estratégias de poder e nobilitação no Algarve nos séculos XV e XVI) e retratos de um arquivo em movimento: o tombo e o cartório dos Condes de Vila Nova de Portimão.

Na parte da tarde está prevista uma tertúlia sobre vínculos, momento que contará com a participação de historiadores, arquivistas, genealogistas, proprietários de arquivos de família e todos os interessados para uma conversa informal sobre a história dos vínculos do Algarve, sobre as potencialidades dos vínculos para o estudo das sociedades medievais e modernas e sobre os desafios que esta documentação levanta ao tratamento arquivístico, entre outros temas que o interessante fenómeno da vinculação possa sugerir.

Os vínculos eram uma forma jurídica de proteger a propriedade de um grupo familiar durante muitas gerações. Eram modos de organizar a propriedade – e os morgadios e as capelas fúnebres eram os mais conhecidos nos séculos XIV a XVII. O varão mais velho é que herdava o vínculo (que não era a propriedade toda, mas as melhores propriedades e as casas mais importantes). O fundador do vínculo definia o perfil do herdeiro e a sua vontade era lei.

A atividade insere-se no projeto VINCULUM, sediado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é financiado pelo European Research Council.